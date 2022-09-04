Энергетики вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За сутки энергетики возобновили работу электросетей для 3,1 тысяч домохозяйств в 9 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов в Донецкой области. Работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Мы частично восстановили свет для 1 491 семьи Краматорской общины, еще 930 семьи в Славянской общине, помимо этого проводили ремонтные работы в Авдеевской, Бахмутской и Торецкой общинах Донецкой области. Мы ежедневно прикладываем максимум усилий для восстановления света жителям области, там где это возможно", - сообщают в ДТЭК.

Самые сложные направления на Донетчине остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua / собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.