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Энергетики вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

3 сентября энергетики восстановили электросети повреждены в результате боевых действий в Донецкой области. Свет вернули для 3,1 тысячам семей в 9 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

За сутки энергетики возобновили работу электросетей для 3,1 тысяч домохозяйств в 9 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов в Донецкой области. Работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Мы частично восстановили свет для 1 491 семьи Краматорской общины, еще 930 семьи в Славянской общине, помимо этого проводили ремонтные работы в Авдеевской, Бахмутской и Торецкой общинах Донецкой области. Мы ежедневно прикладываем максимум усилий для восстановления света жителям области, там где это возможно", - сообщают в ДТЭК.

Самые сложные направления на Донетчине остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua / собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

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Донецкая областьЭлектроэнергия