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Энергетики вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Вторник 02 августа 2022 14:59
Энергетики вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков компании ДТЭК за минувшие сутки вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение для 20 тысяч потребителей Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Благодаря успешным действиям ВСУ, аварийно-ремонтные бригады вернули свет в 17 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.
В очередной раз обстрелам подвергся Никопольский район Днепропетровщины. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 186 семей.

Без света остаются еще 342 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением на Славянском, Авдеевском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Чтобы отремонтировать электросети энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины на проведение работ в прифронтовой зоне.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая область Электроэнергия
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