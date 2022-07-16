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Энергетики вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой области

Фото: энергетики вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет почти 17 тысяч семей в Торецкой, Марьинскому, Авдеевской и Бахмутской общинах Донецкой области, пострадавших от обстрелов накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Энергетики вернули свет в Торецкой общине (7,2 тысячи семей), Марьинскому (5,4 тысячи семей), Авдеевской (1,7 тысяч семей), Бахмутский (1,2 тысячи семей) общинах. Все эти общины постоянно находятся под обстрелами, страдают от ракетных и авиаударов. Энергетики чинят электропитание как только это становится возможным и военные дают разрешение", - отмечают в ДТЭК.

Из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая область