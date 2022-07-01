Энергетики вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

"Энергетики получили возможность добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их в 5 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Снова получают электропитание почти 13 тысяч семей", - сообщили в компании.

Без электроснабжения сейчас 356 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления - остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 128 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.