Энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК

"Несмотря на массированные артобстрелы у отремонтировали электросети и вернули свет в 8 населенных пунктов Краматорского и Бахмутского районов Донетчины. Снова со светом - 10 тысячи домохозяйств. В частности, удалось вернуть свет 3,5 тысяч домов города Торецк, что накануне, по сообщению полиции, подверглось масштабным обстрелам", - сообщили в компании.

Без света остаются 315 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 127 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.