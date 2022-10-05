Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 30 тисяч осель українців, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК за підтримки ЗСУ повернули світло для 30 тисяч домогосподарств у 14 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Протягом останньої доби енергетикам відновити роботу електромереж для понад 5 тисяч родин у 5 населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів, які були знеструмлені в результаті обстрілів", - повідомили в компанії.

Крім того, попри обстріли в Донецькій області фахівці ДТЕК змогли відновити електропостачання 9 населених пунктів Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. Світло повернулося в домівки майже 25 тисяч родин.

"Найбільше відновлень вдалося виконати у Бахмутському районі - цей напрямок залишається одним із найважчих. Зокрема, у Торецькій громаді енергетики змогли за добу відновити світло для 15 тисяч родин. У Бахмутській менше ніж за добу відновлене світло понад 1 тисячі родин, і за добу - ще понад 4 тисяч родин. Крім того енергетикам вдалося з дозволу військових повернути світло понад 2 тисячам родин Слов’янської громади. Та виконати низку ремонтів у Краматорській, Костянтинівській та Мар’їнській громадах", - зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садочки та медзаклади.

Раніше компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.