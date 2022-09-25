UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 9 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 9 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 9 тисяч родин в 12 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що залишилися без світла через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри щільні обстріли енергетикам вдалося відремонтувати електромережі у 5 населених пунктах у Покровському, Бахмутському, Краматорському районах Донеччини. Завдяки цьому знову зі світлом - 2 916 родин області", - повідомили в компанії.

За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання у 7 населених пунктах Дніпропетровської області, знеструмлених напередодні.

"Зі світлом - 5 331 родин у Нікопольському та Покровському районах. Аварійні бригади оперативно провели роботу з відновлення інфраструктури електромереж, щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", - повідомили в енергокомпанії.

Однак станом на 25 вересня, активні обстріли області продовжуються. Наразі без світла лишаються ще близько 10 тисяч родин домогосподарств Дніпропетровщини.

Енергетики обіцяють повернути всім світло, щойно отримають дозвіл на виконання робіт від ЗСУ та ДСНС.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія