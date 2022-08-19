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Энергетики просят власть не отменять реформу облэнерго, - ассоциация

Фото: энергетики просят власть не отменять реформу облэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Общественный союз "Умные электросети" призвал власть обеспечить возможность для облэнерго оперативно восстанавливать поврежденные в результате боевых действий линии электропередачи и готовиться к самому сложному в истории отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

"В условиях высокой инфляции и снижения объемов распределения электроэнергии на 30%, RAB-тариф стал единственным реальным источником для закупки материалов, осуществления ремонтов, выплаты зарплат работникам ОСР-ов. Эта методика стала тем финансовым гарантом, что позволил оперативно возвращать свет гражданам с самого начала войны", - сообщают энергетики.

Участники союза подчеркнули, в случае отмены реформы RAB-тарифа облэнерго не будут иметь ресурсов для ликвидации аварий, количество которых неуклонно растет в результате военных действий. Также, ухудшится текущая ситуация с расчетами на рынке распространения электрической энергии, что окажет негативное влияние на национальную экономику.

"Электросети являются критической инфраструктурой, которая поддерживает жизнь в регионах. Опыт оккупации и восстановления Киевской области показал, что надежное электроснабжение - основа возвращения региона к нормальной жизни. А учитывая отсутствие газоснабжения в прифронтовых регионах Украины, единственным источником энергии там является электрическая. Ремонт и обновление сетей дает возможность государству уверенно пройти тревожный отопительный сезон. Запасы угля и газа не помогут в ситуации, когда на электросетях будут происходить постоянные аварии и кратковременные отключения", - говорят участники союза.

По их мнению, идеи об отмене стимулирующего тарифообразования, которые в последнее время все чаще обсуждаются, имеют большое влияние на жизнедеятельность страны в целом, а следовательно, требуют детального изучения, обсуждения и не могут приниматься в спешке.

Напомним, ранее заместитель главы Всеукраинской энергетической ассамблеи сообщал, что отмена реформы облэнерго сделает невозможным восстановление разрушенных войной электросетей.

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Электроэнергия