Енергетики повернули світло ще 15 тисячам родин у двох областях, - ДТЕК

Так, протягом двох діб 5 та 6 грудня енергетики відновили електропостачання у 12 населених пунктах, що напередодні зазнали ворожих обстрілів у Дніпропетровській області.

"Світло повернулось в оселі 8886 родин Дніпропетровської області. Фахівці попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. Наша мета - забезпечити міста та села електроенергією, необхідною для нормального життя жителів регіону", - зазначають в компанії.

Також світло повернули ще понад 6 тисячам родин у Донецькій області. Роботи провели в 6 населених пунктах.

Поки що без світла лишаються 94 населених пункти Донеччини, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обіцяють повернути світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.

За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.