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Енергетики повернули світло для ще 1300 родин у Донецькій області

Фото: енергетики повернули світло для ще 1300 родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулу добу 10 листопада енергетики компанії ДТЕК відновили роботу електромереж в 4 населених пунктах Донецької області і повернули світло для понад 1 289 родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

За інформацією Міністерства оборони, ворог не припиняє обстрілів вздовж всієї лінії зіткнення на Донеччині. Тривають удари по критичній інфраструктурі.

Наразі без світла ще 99 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики стверджують, що обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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ЕлектроенергіяДонецька область