ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики повернули світло для ще 1300 родин у Донецькій області

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 15:23
Енергетики повернули світло для ще 1300 родин у Донецькій області Фото: енергетики повернули світло для ще 1300 родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулу добу 10 листопада енергетики компанії ДТЕК відновили роботу електромереж в 4 населених пунктах Донецької області і повернули світло для понад 1 289 родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

За інформацією Міністерства оборони, ворог не припиняє обстрілів вздовж всієї лінії зіткнення на Донеччині. Тривають удари по критичній інфраструктурі.

Наразі без світла ще 99 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики стверджують, що обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Донецька область
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі