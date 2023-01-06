Енергетики повернули світло для 40 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Відновлено електропостачання в 36 населених пунктах, знеструмлених через обстріли російських окупантів.

"Поки що на Донеччині залишаються без світла 97 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - зазначається у повідомленні.

Крім того на Дніпропетровщині за дві доби енергетики ДТЕК відновили енергопостачання 1,5 тисяч родин у 3 населених пунктах.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.