Енергетики обстежили вже майже 100 км зруйнованих електромереж на у Херсонській області, - ДТЕК

"Вчора наші спеціалісти обійшли 75 км зі 100, бачимо що там 16 опор немає, багато дроту лежить на землі. Сьогодні будуть огляди в районі Давидова Броду, в районі Берислава, будемо розуміти що там", - сказав він.

Сахарук зазначив, що ситуація у Херсонській області гірше, ніж очікувалось, і навіть якщо буде працювати 5-6 ремонтних бригад, то відновлення лінії з Дніпропетровської області до Берислава триватиме не менше 2-3 тижнів.

"Працюємо сьогодні із саперами. Завтра з військовою адміністрацією домовилися, щоб працювати дещо більшою кількістю бригад. Люди забезпечені всім необхідним. Головне, щоб міни прибрати, і можна було безпечно працювати", - зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Він додав, що сьогодні сапери працюють над розмінуванням територій для того, щоб енергетики могли безпечно виконувати роботи.