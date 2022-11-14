ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики обстежили вже майже 100 км зруйнованих електромереж на у Херсонській області, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 14 листопада 2022 15:08
Енергетики обстежили вже майже 100 км зруйнованих електромереж на у Херсонській області, - ДТЕК Фото: енергетики обстежили вже майже 100 км зруйнованих електромереж на у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Ремонтні бригади компанії ДТЕК обстежили майже 100 км зруйнованих окупантами ліній електропередачі і планують найближчим часом приступити до відновлюваних робіт.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Вчора наші спеціалісти обійшли 75 км зі 100, бачимо що там 16 опор немає, багато дроту лежить на землі. Сьогодні будуть огляди в районі Давидова Броду, в районі Берислава, будемо розуміти що там", - сказав він.

Сахарук зазначив, що ситуація у Херсонській області гірше, ніж очікувалось, і навіть якщо буде працювати 5-6 ремонтних бригад, то відновлення лінії з Дніпропетровської області до Берислава триватиме не менше 2-3 тижнів.

"Працюємо сьогодні із саперами. Завтра з військовою адміністрацією домовилися, щоб працювати дещо більшою кількістю бригад. Люди забезпечені всім необхідним. Головне, щоб міни прибрати, і можна було безпечно працювати", - зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Він додав, що сьогодні сапери працюють над розмінуванням територій для того, щоб енергетики могли безпечно виконувати роботи.

Нагадаємо, в перший день звільнення Херсону від окупантів компанія ДТЕК запропонувала свою допомогу у відновленні електропостачання регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Електроенергія
NEWS
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні