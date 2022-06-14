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Энергетик вернули свет в 22 населенных пункта в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики благодаря усилиям ВСУ вернули свет в 22 населенных пункта в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики благодаря усилиям ВСУ смогли отремонтировать разрушенные оккупантами электросети в зоне боевых действий и вернуть свет в 22 населенных пункта Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Свет вернулся в населенные пункты Торецкого и Бахмутского направлений, которые были обесточены из-за обстрела. Работы удалось провести несмотря на обстрелы в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", - сообщили в компании.

Несмотря на крайне сложную обстановку с вражескими обстрелами, электроснабжение восстановлено для 22 117 семей в области.

Сейчас без света остаются 341 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления-Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Бахмутский.

Здесь энергетики не могут провести работы из-за активных боевых действий и регулярных обстрелов. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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Донецкая областьЭлектроэнергия