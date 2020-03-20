Емец о коронавирусе: самое трудное впереди, он будет распространяться

Коронавирус в Украине будет распространяться, самое трудное еще впереди. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Ильи Емца.

По его словам, медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями.

"…к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил Емец.

Напомним, власти Черновицкой области просят изолироваться 1500 человек, которые недавно приехали из стран, где фиксируют вспышку коронавируса. При этом на сегодня отсутствуют сведения обо всех, кто вернулся на территорию области из-за границы.

Отметим, сегодня Шевченковский районный суд Киева вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина. На 17 тыс. гривен оштрафована жительница Киева, которая продавала продукты питания с рук в неустановленном месте с нарушением санитарно-противоэпидемических правил.