EMA рекомендует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID

"Хотя в настоящее время рекомендуется проводить ревакцинацию предпочтительно через шесть месяцев, имеющиеся данные подтверждают безопасность и эффективность ревакцинации уже через три месяца после ее завершения", - заявил глава отдела стратегии вакцин EMA Марко Кавалери.

По его словам, подготовка к рассмотрению любых переработанных вакцин, нацеленных на новый штамм "Омикрон", если в этом возникнет необходимость, идет полным ходом, но распространение доминирующего варианта"Дельта" должно пока быть в центре внимания в борьбе с текущей волной.

"Иммунологическая ситуация в Европе остается крайне тревожной. "Дельта" будет оставаться главным направлением действий общественного здравоохранения по борьбе с пандемией и ее последствиями", - добавил он.

Руководитель ЕМА сообщил, что производители вакцин должны представить результаты лабораторных тестов для определения уровня нейтрализующих антител, вырабатываемых в результате прививок против "Омикрона", что является частью сбора фактов для определения необходимости модернизации вакцин.