Елизавета II разозлилась на Меган Маркл: что произошло

Меган Маркл в очередной раз угодила в скандал из-за книги "В поиске свободы". Старшие члены королевской семьи были проинформированы о книге и отклонили ее, сообщает The Sunday Times.

В книге супруги рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения. Однако большая часть повествования посвящена причинам, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

"Это честный, близкий и обезоруживающий портрет уверенной, влиятельной и дальновидной пары, которая не боится порвать с традицией, полна решимости создать новый путь вдали от центра внимания", - сообщается в аннотации.

Может именно из-за излишней "честности" книга была отклонена Букингемским дворцом как "мыльная опера". Либо же, напротив, издание посчитали недостаточно искренним.

"Это просто не самая хорошая тема для разговора в семье. Уже было написано достаточно книг о них. Они к этому привыкли и есть даже вероятность, что им попросту надоело", - рассказал источник.

Книга была написана журналистами Омидом Скоби и Кэролайн Дюранд. В продажу она поступит 11 августа, уже сейчас доступен предзаказ экземпляра.

Напомним, что Меган Маркл откровенно рассказала, почему отказалась от титула.

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