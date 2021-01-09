Елизавета II получила прививку от коронавируса: стали известны подробности

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививку от COVID-19.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Букингемский дворец, который редко комментирует вопросы здоровья монарха, объявил, что 94-летней главе государства и ее супругу сделали инъекцию.

Издание отмечает, что королева решила обнародовать информацию, чтобы предотвратить спекуляции. Ранее сообщалось, что монарх и ее муж получат вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. В Великобритании активно происходит вакцинация населения - уже более миллиона граждан королевства получили прививку от коронавируса.

Источник подтвердил, что уколы сделал королевский домашний врач в Виндзорском замке, где королева и ее супруг пребывают на самоизоляции.

Ранее сайт РБК-Украина писал о том, что Елизавета II скорбит из-за утраты в королевской семье. Недавно умерла двоюродная сестра Ее Величества леди Мэри Колман.

Также сообщалось, что в Великобритании разрешат делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз.