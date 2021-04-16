Электроснабжение "Патриотики на озерах" должно происходить в рамках закона, - "ДТЭК КЭМ"

В частности, в компании отмечают, что такими документами являются действующий договор о присоединении жилого комплекса, который был заключен в 2012 году, а также план перспективного развития электросетей Киева на 2021-2025 год, который формировался на основе уже существующего договора.

В компании также сообщили, что она не может взять на себя такие обязательства закрепленные в так называемом меморандуме относительно урегулирования вопроса проблемной застройки ЖК "Патриотика на озерах", поскольку они противоречат действующим юридическим документам.

"ДТЭК КЭМ может опираться на единый документ, который касается присоединения к электросетям ЖК "Патриотика на озерах" - договор о присоединении, который был заключен с ООО "Контактбудсервис" в 2012 году и действует в настоящее время. В договоре указано, что этим договором предусматривается строительство всех необходимых для присоединения энергообъектов, в том числе ПС "Аркада" и воздушной линии "ТЭЦ-5 - Аркада" заказчиком присоединения за его собственный счет", - отметили в пресс-службе компании.

При этом в перспективном плане развития электросетей города Киева на 2021-2025 год, утвержденном НКРЭКУ, зафиксировано сооружение подстанции и воздушной линии силами и средствами заказчика присоединения, поскольку он разрабатывался и утверждался на основе действующего в настоящее время договора с ООО "Контактбудсервис".

В компании отметили, что 19 апреля 2021 года инициировали встречу с участием предыдущего застройщика ЖК "Патриотика" и "Патриотика на озерах" ООО "Контактбудсервис", нового застройщика ООО "Столица групп", представителей КГГА и других заинтересованных сторон, в рамках которой будут выработаны оптимальные решения вопроса присоединения ЖК "Патриотика на озерах".

Напомним, 7 апреля 2021 года был представлен меморандум по урегулированию вопроса проблемной застройки ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах".

В документе указано, что "ДТЭК Киевские электросети" (ДТЭК КЭМ) являются стороной меморандума и до конца 2022 года должны построить за счет присоединений подстанцию "Аркада" и воздушную линию 110 кВ "ТЭЦ-5 - Аркада" для присоединения 10 тыс. клиентов ЖК "Патриотика на озерах".

Ранее сообщалось, что застройщик Stolitsa Group хочет построить для себя подстанцию путем улучшения электросетей всего Киева.