Электроснабжение Донецкой области под угрозой из-за блокировки счетов местных электросетей

Причиной блокировки счетов указана задолженность перед ГП "Энергорынок" которая была сформирована еще в 2014 году из-за первого вторжения россиян в Украину.

"За прошедшие 8 лет государственные органы не нашли рационального решения долговой проблемы. К сожалению, из-за ареста счетов, может остановиться предприятие, которое обеспечивает электроэнергией Донецкую область, где сейчас идут ожесточенные бои", - отмечают в Союзе.

Сейчас компания не сможет обеспечивать работу своих специалистов и закупать критически необходимые материалы.

В союзе считают, что действия Минюста непродуманные, потому что без света остаются обычные жители области, а также военные, которые защищают область.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне энергетикам несмотря на обстрелы удалось вернуть свет более 700 тысячам семей в Донецкой области.