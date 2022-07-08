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Электроснабжение Донецкой области под угрозой из-за блокировки счетов местных электросетей

Фото: электроснабжение Донецкой области под угрозой из-за блокировки счетов местных электросетей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министерство юстиции заблокировало счета "ДТЭК Донецкие электросети", что поставило под угрозу возможность для энергетиков ремонтировать поврежденные оккупантами электросети области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественный союз "умные электросети Украины", который объединяет 14 операторов системы распределения в Украине.

Причиной блокировки счетов указана задолженность перед ГП "Энергорынок" которая была сформирована еще в 2014 году из-за первого вторжения россиян в Украину.

"За прошедшие 8 лет государственные органы не нашли рационального решения долговой проблемы. К сожалению, из-за ареста счетов, может остановиться предприятие, которое обеспечивает электроэнергией Донецкую область, где сейчас идут ожесточенные бои", - отмечают в Союзе.

Сейчас компания не сможет обеспечивать работу своих специалистов и закупать критически необходимые материалы.

В союзе считают, что действия Минюста непродуманные, потому что без света остаются обычные жители области, а также военные, которые защищают область.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне энергетикам несмотря на обстрелы удалось вернуть свет более 700 тысячам семей в Донецкой области.

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Донецкая область