Електрошокер, побої та смерть мобілізованого: двом працівникам ТЦК загрожує в'язниця

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом працівникам ТЦК. Причина - смерть мобілізованого після побиття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.
Як зазначили в ДБР, підозри отримали заступник начальника Подільського районного ТЦК Києва і солдат Шевченківського районного ТЦК Києва.
У травні 2025 року вони брали участь у перевезенні мобілізованих громадян із навчальних центрів, що розташовані в західних областях, до Києва. Серед них був житель столиці, який мав проблеми зі здоров'ям. Він почав сперечатися зі співробітниками ТЦК.
"Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер", - з'ясували в ДБР.
Своєю чергою заступник начальника Подільського районного ТЦК жодним чином не відреагував на події, що відбувалися в автобусі, хоча він мав можливість зупинити бійку.
Після прибуття до Києва потерпілого винесли на плац, він був мертвим.
Солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
При цьому заступника начальника Подільського районного ТЦК підозрюють в умисному неприпиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 10 років в'язниці.
Нагадаємо, лише кілька днів тому Державне бюро розслідувань повідомило, що в Миколаєві працівники ТЦК могли побити чоловіка призовного віку.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
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