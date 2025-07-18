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Електрошокер, побої та смерть мобілізованого: двом працівникам ТЦК загрожує в'язниця

П'ятниця 18 липня 2025 18:17
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Електрошокер, побої та смерть мобілізованого: двом працівникам ТЦК загрожує в'язниця Ілюстративне фото: співробітники ТЦК можуть отримати тюремний термін (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом працівникам ТЦК. Причина - смерть мобілізованого після побиття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.

Як зазначили в ДБР, підозри отримали заступник начальника Подільського районного ТЦК Києва і солдат Шевченківського районного ТЦК Києва.

У травні 2025 року вони брали участь у перевезенні мобілізованих громадян із навчальних центрів, що розташовані в західних областях, до Києва. Серед них був житель столиці, який мав проблеми зі здоров'ям. Він почав сперечатися зі співробітниками ТЦК.

"Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер", - з'ясували в ДБР.

Своєю чергою заступник начальника Подільського районного ТЦК жодним чином не відреагував на події, що відбувалися в автобусі, хоча він мав можливість зупинити бійку.

Після прибуття до Києва потерпілого винесли на плац, він був мертвим.

Солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

При цьому заступника начальника Подільського районного ТЦК підозрюють в умисному неприпиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Побиття чоловіка в Миколаєві

Нагадаємо, лише кілька днів тому Державне бюро розслідувань повідомило, що в Миколаєві працівники ТЦК могли побити чоловіка призовного віку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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