Рейдеры могут использовать "Электронный кабинет застройщика" для захвата земли, - и.о. главы Одесского ГАСКа

"Электронный кабинет застройщика", запущенный в тестовом режиме в декабре 2019 года может быть использован рейдерами для захвата земли, находящейся в муниципальной собственности. Об этом сообщил и.о. начальника управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев, ведомство которого недавно столкнулось с новой мошеннической схемой.

По его словам, суть схемы состоит в том, что застройщик подает на регистрацию формально настоящие документы. Однако, недвижимости, право собственности на которую они должны подтверждать, на самом деле никогда не существовало.

"Тем не менее, система на сайте https://e-dabi.gov.ua/ приняла документы застройщика и зарегистрировала их. Благодаря этому рейдеры получили документы, которые позволяют им начать строительство на участке земли, который ранее был свободен от застройки",- отмечает чиновник.

В то же время, история берет свое начало в конце 2018 года.

"В управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета было подано уведомление о начале строительных работ по капитальному ремонту квартиры № 23-Б по Французскому бульвару, 47 в Одессе. При этом право собственности предыдущему собственнику оформили так называемые "черные регистраторы", - пишет Авдеев.

После этого, по его данным, уведомив ГАСК о начале строительных работ по капитальному ремонту, застройщик оградил забором участок земли на Французском бульваре.

"Нюанс же состоял в том, что квартиры № 23-Б по данному адресу в реальности никогда не существовало. Она возникла на бумаге лишь в 2017-м году, что подтвердили комиссионные проверки и обследования, а также полученные архивные документы и материалы", - рассказывает Александр Авдеев предысторию захвата.

По словам и.о. начальника Одесского ГАСКа, чтобы предотвратить захват земельного участка городской громады в престижном районе города, ведомство своими приказами отменило регистрацию декларации и уведомления на основании факта внесения недостоверных данных застройщиком, а также обратилось к правоохранителям. Однако рейдеров это не остановило. Они обратились в суд, требуя отменить приказы ГАСКа, и даже выиграли спор в первой инстанции.

"Тем не менее, в апелляционном порядке мы доказали нашу правоту и, казалось бы, окончательно пресекли попытку захвата данного земельного участка…", - пишет Александр Авдеев.

В свою очредь, в декабре 2019 года в "Электронный кабинет застройщика" было подано уведомление о начале выполнения строительных работ по тому же адресу: Французский бульвар, 47, квартира №23-Б. И оно было успешно зарегистрировано в реестре разрешительных документов под № ОД 061193531585.

"Теперь на основании зарегистрированного уведомления на начало строительных работ по капитальному ремонту несуществующей квартиры на свободном от застройки земельном участке можно построить новое строение. А мы снова вернулись к отправной точке!", - констатирует Александр Авдеев.

При этом он также напомнил, что уже с июля 2020 года регистрацию документов при внесении заказчиком неполных и недостоверных данных через "Электронный кабинет застройщика" нельзя будет отменить приказом управления. Для этого потребуется иск в суд. А судебное разбирательство может длиться год или два, которых вполне достаточно, чтобы завершить строительство и окончательно захватить земельный участок по описанной выше схеме.

Кроме того, по мнению Авдеева, еще больше ситуация может усугубиться, когда в "Электронный кабинет застройщика" будут добавлены возможности получения документов на объекты класса СС2 и СС3.