Электромобиль Tesla Model Y оснастили бензиновым мотором и гибридным приводом

Оснастить электромобиль двигателем внутреннего сгорания? Подобное кажется оксюмороном, но в австрийской компании Orbrist есть доводы в пользу такого решения. На автосалоне IAA Mobility в Мюнхене компания представила свою необычную разарботку - кроссовер Tesla Model Y, которому имплантирован ДВС.

Технология HyperHybrid авторства австрийцев предполагает установку малолитражного бензинового мотора. Он расположен на передней оси, имеет два цилиндра и рабочий объем 1 литр, но не связан напрямую с колесами, а выполняет роль генератора, подзаряжающего тяговую батарею. А уже та питает электромотор, вращающий колеса. Иными словами в машине реализована схема параллельного гибрида. Но зачем?

Model Y.

Электрический привод модет быть в двух вариантах - с одним или двумя электродвигателями (136 и 272 л.с. соответственно).

Если это не впечатляет, у компании есть еще один довод в пользу своей концепции. За счет батареии меньшей емкості, установленной вместо штатного аккумулятора, цена машины заметно снижается. Заявлено, что при условии масового производства стоимость такой силовой кустановки может составить всего 2000 евро - против 12 тысяч евро за штатные мотор и батарею Tesla Model Y.

В настоящий момент Orbrist ищет подрядчика, который мог бы наладить серийный выпуск такого гибрида. Если все пойдет хорошо, производство может начаться в 2025 году.