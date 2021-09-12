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Электромобиль Tesla Model Y оснастили бензиновым мотором и гибридным приводом

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Воскресенье 12 сентября 2021 13:55
Электромобиль Tesla Model Y оснастили бензиновым мотором и гибридным приводом В компании Obrist электромобиль Tesla Model Y превратили в гибрид (Фото: obrist.at)
Автор: Вадим Добровольский

Австрийская компания Orbrist представила на выставке IAA в Мюнхене необычный прототип. Инженеры компании установили в электрический кроссовер Tesla Model Y бензиновый двигатель и гибридный привод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Obrist.

Оснастить электромобиль двигателем внутреннего сгорания? Подобное кажется оксюмороном, но в австрийской компании Orbrist есть доводы в пользу такого решения. На автосалоне IAA Mobility в Мюнхене компания представила свою необычную разарботку - кроссовер Tesla Model Y, которому имплантирован ДВС.

Технология HyperHybrid авторства австрийцев предполагает установку малолитражного бензинового мотора. Он расположен на передней оси, имеет два цилиндра и рабочий объем 1 литр, но не связан напрямую с колесами, а выполняет роль генератора, подзаряжающего тяговую батарею. А уже та питает электромотор, вращающий колеса. Иными словами в машине реализована схема параллельного гибрида. Но зачем?

Электромобиль Tesla Model Y оснастили бензиновым мотором и гибридным приводомОтмечается, что до 60 километров в час такой гибрид работает от аккумулятора, а на более высоких скоростях добавляется двигатель внутреннего сгорания. Расход топлива завялен на уровне 2 л/100 км, а выбросы вредных веществ не превышают 24 г/км. С такой силовой установкой автономность составляет 1500 км - ощутимо больше, чем у оригинальной Model Y.

Электрический привод модет быть в двух вариантах - с одним или двумя электродвигателями (136 и 272 л.с. соответственно).

Если это не впечатляет, у компании есть еще один довод в пользу своей концепции. За счет батареии меньшей емкості, установленной вместо штатного аккумулятора, цена машины заметно снижается. Заявлено, что при условии масового производства стоимость такой силовой кустановки может составить всего 2000 евро - против 12 тысяч евро за штатные мотор и батарею Tesla Model Y.

В настоящий момент Orbrist ищет подрядчика, который мог бы наладить серийный выпуск такого гибрида. Если все пойдет хорошо, производство может начаться в 2025 году.

Напомним, самая дешевая Tesla за 25 тысяч долларов дебютирует в 2023 году. Новая модель не будет называться Model 2, как считалось ранее.

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