Электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получил самый необычный селектор трансмиссии в истории

Электрический кроссовер Genesis GV60 пполучил селектор трансмиссии в виде вращающейся стеклянной полусферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.
Несколько дней назад Genesis, коорый является премиальным суббрендом Hyundai, официально анонсировал свой первый электрический кроссовер GV60. Модель построена на одной платформе с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 и является их более роскошной версией.
Помимо яркого внешнего дизайна, одной из самых интригующих особенностей новинки является его селектрор трансмиссии, которому в Genesis дали название Crystal Sphere - "Кристальная сфера".
Сам электрический кроссовер делит архитектуру E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. А значит, должен предлагаться с такими же силовыми установками и тяговыми батареями, хотя в Genesis еще официально не обнародовли технические характеристики новинки.
Напомним, стала известна дата дебюта нового Subaru WRX. После отмены Нью-Йоркского автосалона компания перенесла премьеру на 10 сентября.
Также сообщалось, что в Англии уток возят на роскошном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan.