ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Электроэнергия из Украины обеспечит стабильную работу европейской энергосистемы, - Минэнерго

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 17:23
Электроэнергия из Украины обеспечит стабильную работу европейской энергосистемы, - Минэнерго Фото: электроэнергия из Украины обеспечит стабильную работу европейской энергосистемы (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отмечает важность синхронизации украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E, благодаря чему обеспечивается стабильность работы энергосистемы ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минэнерго.

"Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы", - сказала Симсон.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко добавил, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в частности, путем предоставления своих подземных хранилищ газа и электроэнергии.

Также Галущенко и Симсон обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Украины и Европы.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

С 30 марта начались первые тестовые экспортные поставки небольших объемов электроэнергии в Европу. По результатам проведенного аукциона, пропускную способность в размере 210 МВт приобрело ООО "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Евросоюз
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой