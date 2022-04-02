Электроэнергия из Украины обеспечит стабильную работу европейской энергосистемы, - Минэнерго

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отмечает важность синхронизации украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E, благодаря чему обеспечивается стабильность работы энергосистемы ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минэнерго.

"Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы", - сказала Симсон.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко добавил, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в частности, путем предоставления своих подземных хранилищ газа и электроэнергии.

Также Галущенко и Симсон обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Украины и Европы.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

С 30 марта начались первые тестовые экспортные поставки небольших объемов электроэнергии в Европу. По результатам проведенного аукциона, пропускную способность в размере 210 МВт приобрело ООО "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК.