С электричеством на бездорожье: Subaru показала электрический аналог Forester

Электрический кроссовер Subaru Solterra станет первым серийным электромобилем марки. Дебют состоится в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.
Subaru обнародовала новые фотографии кроссовера Solterra - первого серийного электромобиля в своей истории. Несколькими месяцами ранее компания показала внешность новинки на единственном затемненном тизере, а вот новые фото демонстрируют внешность и интерьер без какого-либо камуфляжа.
Кроссовер Solterra по размерам сравним с культовой моделью Forester, но не станет ей заменой, а расширит модельный ряд японской марки в угоду нынешнему электрическому тренду.
Конечно, у Solterra оригинальные фары и фонари, иной абрис колесных арок (на тизерных фото они в окантовке из неокрашенного пластика), а вот интерьер идентичен тойотовскому за исключением руля.
У Solterra статус глобальной модели, поэтому первый серийный электрокар Subaru будет продаваться на всех ключевых рынках присутствия бренда. А это США, Канада, Китай, Япония и Европа.
До конца года компания раскроет все подробности, а старт продаж намечен на середину 2022 года. Не исключено, что Subaru Solterra появится и на украинском рынке, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года.
Напомним, Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречен до премьеры. Спецверсия кроссовера призвана сделать из него настоящий внедорожник.