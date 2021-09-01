ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С электричеством на бездорожье: Subaru показала электрический аналог Forester

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 10:28
С электричеством на бездорожье: Subaru показала электрический аналог Forester Электрический кроссовер Subaru Solterra (Фото: media.subaru.com)
Автор: Вадим Добровольский

Электрический кроссовер Subaru Solterra станет первым серийным электромобилем марки. Дебют состоится в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Subaru обнародовала новые фотографии кроссовера Solterra - первого серийного электромобиля в своей истории. Несколькими месяцами ранее компания показала внешность новинки на единственном затемненном тизере, а вот новые фото демонстрируют внешность и интерьер без какого-либо камуфляжа.

Кроссовер Solterra по размерам сравним с культовой моделью Forester, но не станет ей заменой, а расширит модельный ряд японской марки в угоду нынешнему электрическому тренду.

С электричеством на бездорожье: Subaru показала электрический аналог ForesterНазвание происходит от двух латинских слов - Sol и Terra, "солнце" и "земля". Первый электрокар Subaru - детище тесного сотрудничества с Toyota. В основе лежит модульная платформа e-SGP (в Тойоте ее назівают e-TNGA), а внешность во многом копирует концепт-кар Toyota bZ4X, который дебютировал весной на Шанхайском автосалоне в статусе предсерийного прототипа.

Конечно, у Solterra оригинальные фары и фонари, иной абрис колесных арок (на тизерных фото они в окантовке из неокрашенного пластика), а вот интерьер идентичен тойотовскому за исключением руля.

С электричеством на бездорожье: Subaru показала электрический аналог ForesterДля Subaru Solterra анонсирован полный привод (будет реализован за счет отдельного электромотора на каждой оси) и увеличенный клиренс. Все это говорит, что электрическая новинка сохранит авантюрный дух, присущий классическим Subaru с ДВС.

У Solterra статус глобальной модели, поэтому первый серийный электрокар Subaru будет продаваться на всех ключевых рынках присутствия бренда. А это США, Канада, Китай, Япония и Европа.

До конца года компания раскроет все подробности, а старт продаж намечен на середину 2022 года. Не исключено, что Subaru Solterra появится и на украинском рынке, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года.

Напомним, Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречен до премьеры. Спецверсия кроссовера призвана сделать из него настоящий внедорожник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Subaru
NEWS
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
DAILY
Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок