С электричеством на бездорожье: Subaru показала электрический аналог Forester

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru .

Subaru обнародовала новые фотографии кроссовера Solterra - первого серийного электромобиля в своей истории. Несколькими месяцами ранее компания показала внешность новинки на единственном затемненном тизере, а вот новые фото демонстрируют внешность и интерьер без какого-либо камуфляжа.

Кроссовер Solterra по размерам сравним с культовой моделью Forester, но не станет ей заменой, а расширит модельный ряд японской марки в угоду нынешнему электрическому тренду.

Название происходит от двух латинских слов - Sol и Terra, "солнце" и "земля". Первый электрокар Subaru - детище тесного сотрудничества с Toyota. В основе лежит модульная платформа e-SGP (в Тойоте ее назівают e-TNGA), а внешность во многом копирует концепт-кар Toyota bZ4X, который дебютировал весной на Шанхайском автосалоне в статусе предсерийного прототипа.

Конечно, у Solterra оригинальные фары и фонари, иной абрис колесных арок (на тизерных фото они в окантовке из неокрашенного пластика), а вот интерьер идентичен тойотовскому за исключением руля.

Для Subaru Solterra анонсирован полный привод (будет реализован за счет отдельного электромотора на каждой оси) и увеличенный клиренс. Все это говорит, что электрическая новинка сохранит авантюрный дух, присущий классическим Subaru с ДВС.

У Solterra статус глобальной модели, поэтому первый серийный электрокар Subaru будет продаваться на всех ключевых рынках присутствия бренда. А это США, Канада, Китай, Япония и Европа.

До конца года компания раскроет все подробности, а старт продаж намечен на середину 2022 года. Не исключено, что Subaru Solterra появится и на украинском рынке, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года.