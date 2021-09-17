Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга

На первый взгляд новинка не слишком отличается от стандартной модели, но благодаря отсутствию камуфляжа, можно рассмотреть некоторые детали. Так, у Ioniq 5 N широкие колеса с шинами более низкого профиля, предположительно Pirelli P Zero. Кроме того, заметны уменьшенный дорожный просвет и расширенные колесные арки.

Это первое поколение "заряженных" электромобилей корейской марки. Присущие спорткарам с двигателями внутреннего сгорания крупные решетки радиатора, большие воздухозаборники и обилие выхлопных патрубков, здесь, скорее, являются помехой и могут существенно ухудшить аэродинамическое сопротивление.

При этом, динамика для этого электрокара наверняка на станет проблемой. Соплатформенный Kia EV6 GT, который оснащается двухомоторной силовой установкой с отдачей 577 л.с. и 740 Нм крутящего момента, ускоряется до сотни всего за 3,5 секунды. Насколько мощнее окажется Ioniq 5 N неизвестно, но в Hyundai утверждают, что платформа E-GMP способна выдержать более 600 сил. И вряд ли в этом аспекте уступят дочерней марке.

Впрочем, есть вещи, которые не зависят от типа двигателя – подвеска и амортизаторы, обеспечивающие отточенную управляемость, аэродинамика и высокоэффективная тормозная система.

Ожидается, что Ioniq 5 N дебютирует в следующем году. Hyundai уже выпускает "горячие" версии i20, i30, i30 Fastback, Kona, Veloster и намерена расширить линейку моделей N и N-Line до 18-ти к концу 2022 года.