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Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга

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Пятница 17 сентября 2021 15:48
Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга Hyunda Ioniq 5 N (Фото: carscoops.com)
Автор: Александр Мороз

"Горячий" электромобиль Ioniq 5 N проходит тестовые испытания на гоночной трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автомобильный портал Сarscoops

На первый взгляд новинка не слишком отличается от стандартной модели, но благодаря отсутствию камуфляжа, можно рассмотреть некоторые детали. Так, у Ioniq 5 N широкие колеса с шинами более низкого профиля, предположительно Pirelli P Zero. Кроме того, заметны уменьшенный дорожный просвет и расширенные колесные арки.

Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга

Это первое поколение "заряженных" электромобилей корейской марки. Присущие спорткарам с двигателями внутреннего сгорания крупные решетки радиатора, большие воздухозаборники и обилие выхлопных патрубков, здесь, скорее, являются помехой и могут существенно ухудшить аэродинамическое сопротивление.

Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга

При этом, динамика для этого электрокара наверняка на станет проблемой. Соплатформенный Kia EV6 GT, который оснащается двухомоторной силовой установкой с отдачей 577 л.с. и 740 Нм крутящего момента, ускоряется до сотни всего за 3,5 секунды. Насколько мощнее окажется Ioniq 5 N неизвестно, но в Hyundai утверждают, что платформа E-GMP способна выдержать более 600 сил. И вряд ли в этом аспекте уступят дочерней марке.

Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга

Впрочем, есть вещи, которые не зависят от типа двигателя – подвеска и амортизаторы, обеспечивающие отточенную управляемость, аэродинамика и высокоэффективная тормозная система.

Электрический спорткар Hyundai замечен на виражах Нюрбургринга

Ожидается, что Ioniq 5 N дебютирует в следующем году. Hyundai уже выпускает "горячие" версии i20, i30, i30 Fastback, Kona, Veloster и намерена расширить линейку моделей N и N-Line до 18-ти к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что очередь на электромобиль Porsche Taycan растянулась на полгода. Производство не успевает за спросом.

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