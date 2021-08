Электрический Porsche Taycan с обновлением прибавил в запасе хода

Самым ярким и заметным обновлением электроспорткара Porsche Taycan можно считать расширенную цветовую палитру. По умолчанию модель имеет 17 стандартных цветов, программа Paint to Sample предоставляет дополнительные 63 варианта, а в пакете Paint to Sample Plus доступно еще несколько десятков тонов. Единственный минус - ждать электромобиль в заказном персональном цвете придется от шести до двенадцати месяцев.

Taycan теперь может похвастаться более глубокой интеграцией с Android Auto. Голосовой помощник также был улучшен, чтобы лучше понимать запросы. В Porsche также отметили, что операционную систему научили менять ярлычки на "рабочем столе" местами.

Для Taycan также доступна опциональная система автоматического парковочного ассистента. Он может самостоятельно запарковать электромобиль на обозначенное паркоместо даже без водителя в салоне.

Среди новых цветов - фиолетовый Viola Metallic, как у классического Porsche 911 поколения 964 из 1990-х годов (справа)

Система автоматически определяет парковочные места и измеряет их с помощью ультразвуковых датчиков и камер Тайкана. Если система определяет, что места достаточно, водитель может выйти, а затем нажать кнопку в приложении Porsche Connect, чтобы Taycan сам припарковался.

Taycan также предложит покупателям увеличенный реальный запас хода на одном заряде батареи. Электрокар научили почти полностью отключать передний электродвигатель в режимах Normal и Range – все ради экономии энергии. А задний электродвигатель отключается при движении накатом или при остановке и перезапускается в течение 2-3 миллисекунд, когда машина приводится в движение.

Обновленные Porsche Taycan и Taycan Cross Turismo поступят в производство в сентябре, а к официальным дилерам доберутся ближе к концу осени.