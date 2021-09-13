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Электрический МЭМ: на Ровенской АЭС построили городской электромобиль с солнечными батареями

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Ровно, Понедельник 13 сентября 2021 13:07
Электрический МЭМ: на Ровенской АЭС построили городской электромобиль с солнечными батареями Электромобиль МЭМ-1 (Фото: YouTube/скриншот)
Автор: Вадим Добровольский

Инженер Ровенской АЭС собственноручно построил миниатюрный городской электрокар. Он имеет двухместный салон, три колеса и может развивать скорость до 35 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Ровенской АЭС.

Молодой инженер Ровненской АЭС Андрей Буткевич продемонстрировал электромобиль собственной конструкции. Электрокар получил рабочее название МЭМ-01, где буквы расшифровываются как "миниэлектромобиль".

Электрический МЭМ: на Ровенской АЭС построили городской электромобиль с солнечными батареямиМашина имеет три колеса, которые вынесены отдельно от кузова. На передней оси установлены два колеса, на задней - одно. Именно заднее колесо является ведущим: в ступицу встроен электродвигатель мощностью. 2 л.с., которые позволяет разгоняться до 35 км/ч.

В салоне - два посадочных места и руль по типу мотоциклетного. Отделка спартанская, зато машина оборудована камерой заднего вида. На крыше установлены солнечные батареи для подзарядки тяговой батареи. Также предусмотрена функция рекуперации энергии при торможении.

Электрический МЭМ: на Ровенской АЭС построили городской электромобиль с солнечными батареямиИнженер Ровенской АЭС Андрей Буткевич и эго электромобиль МЭМ-01 (Фото: YouTube/скриншот)

Идею построить компактный электрокар для города Андрей Буткевич вынашивал давно, а вся работа над машиной заняла у него около года.

Небольшие мощность и скорость МЭМ-1 означают, что самодельный электромобиль не нужно регистрировать для получения номерных знаков. Фактически, это не автомобиль, а трицикл.

Конструктор уже получил несколько предложений о покупке машины, но продавать ее не собирается. Вместо этого он будет совершенствовать конструкцию своего детища.

Напомним, стало известно, в каких областях Украины больше всего электрокаров. Лидируют Киевская, Львовская и Одесская области.

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