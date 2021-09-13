Электрический МЭМ: на Ровенской АЭС построили городской электромобиль с солнечными батареями

Инженер Ровенской АЭС собственноручно построил миниатюрный городской электрокар. Он имеет двухместный салон, три колеса и может развивать скорость до 35 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Ровенской АЭС .

Молодой инженер Ровненской АЭС Андрей Буткевич продемонстрировал электромобиль собственной конструкции. Электрокар получил рабочее название МЭМ-01, где буквы расшифровываются как "миниэлектромобиль".

Машина имеет три колеса, которые вынесены отдельно от кузова. На передней оси установлены два колеса, на задней - одно. Именно заднее колесо является ведущим: в ступицу встроен электродвигатель мощностью. 2 л.с., которые позволяет разгоняться до 35 км/ч.

В салоне - два посадочных места и руль по типу мотоциклетного. Отделка спартанская, зато машина оборудована камерой заднего вида. На крыше установлены солнечные батареи для подзарядки тяговой батареи. Также предусмотрена функция рекуперации энергии при торможении.

Инженер Ровенской АЭС Андрей Буткевич и эго электромобиль МЭМ-01 (Фото: YouTube/скриншот)

Идею построить компактный электрокар для города Андрей Буткевич вынашивал давно, а вся работа над машиной заняла у него около года.

Небольшие мощность и скорость МЭМ-1 означают, что самодельный электромобиль не нужно регистрировать для получения номерных знаков. Фактически, это не автомобиль, а трицикл.

Конструктор уже получил несколько предложений о покупке машины, но продавать ее не собирается. Вместо этого он будет совершенствовать конструкцию своего детища.