Электрический Renault 5 пойдет в серию в следующем году

Компактный электрический хэтчбек Renault 5 показали на Мюнхенском автосалоне. В серию новинка пойдет в 2022 году и станет частью плана компании по электрификации модельного ряда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.
Концепт компактного электромобиля Renault 5 представили официально на автосалоне в Мюнхене. В планах французского автопроизводителя сделать серийную версию новинки одним из самых доступных и массовых электромобилей в Европе.
Также, отмечая 50-летие с момента появления оригинальной модели, на выставке компания показала несколько классических Renault 5 включая даже его электрическую версию.
Как ранее сообщало РБК-Украина, первый из них, Renault Mеgane E-Tech, был представлен на Мюнхенском автосалоне. Серийная версия Mеgane E-Tech имеет две конфигурации двигателя и аккумуляторной батареи, мощностью до 215 л.с. и дальность пробега до 470 км.
Машина построена на электрической версии платформы CMF-B. В спортивном подразделении Alpine также подтвердили свои планы на электрический хэтчбек. Горячая "электричка" должна уметь разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за шесть секунд.
Ранее сообщалось, что электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км. В Volta считают, что к 2025 году ее машины сэкономят для планеты почти 1,2 миллиона тонн CO2.
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