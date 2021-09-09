Электрический Renault 5 пойдет в серию в следующем году

Концепт компактного электромобиля Renault 5 представили официально на автосалоне в Мюнхене. В планах французского автопроизводителя сделать серийную версию новинки одним из самых доступных и массовых электромобилей в Европе.

В Renault подтвердили, что серийная версия электромобиля появится в 2022 году. На Мюнхенском автосалоне прототип Renault 5 появился вместе с хэтчбеками первого поколения.

Также, отмечая 50-летие с момента появления оригинальной модели, на выставке компания показала несколько классических Renault 5 включая даже его электрическую версию.

Новый Renault 5 станет частью стратегического плана Renault "Renaulution", который включает появление семи новых электромобилей до 2025 года.

Как ранее сообщало РБК-Украина, первый из них, Renault Mеgane E-Tech, был представлен на Мюнхенском автосалоне. Серийная версия Mеgane E-Tech имеет две конфигурации двигателя и аккумуляторной батареи, мощностью до 215 л.с. и дальность пробега до 470 км.

Новый Renault 5 будет выпускаться на том же заводе, что и модель первой генерации. Компания планирует производить к 2025 году только во Франции около 400 000 электромобилей в год.

Машина построена на электрической версии платформы CMF-B. В спортивном подразделении Alpine также подтвердили свои планы на электрический хэтчбек. Горячая "электричка" должна уметь разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за шесть секунд.