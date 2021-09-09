Электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км на одном заряде

Новый электрогрузовик Volta Zero предназначен для городских перевозок. Запас хода машины составляет 200 км, а производиться она будет на заводе Steyr Automotive в Австрии.

Компания Volta Trucks, занимающаяся конструированием и производством электрических грузовиков, объявила, что нашла нового глобального партнера в лице заводе Steyr Automotive. Ее грузовик Volta Zero будет производиться на заводе Steyr Automotive в Штайре, Австрия.

Volta Zero позиционируется компанией, как первый в мире специально созданный полностью электрический 16-тонный автомобиль, предназначенный для доставки грузов по городу. Его электрическая трансмиссия обеспечивает рабочий диапазон от 150 до 200 км на одном заряде батареи, и в Volta считают, что к 2025 году ее машины сэкономят для планеты почти 1,2 миллиона тонн CO2.

Интересной особенностью Volta Zero является то, что водитель сидит в центре кабины, как у Tesla Semi, и в гораздо более низком положении, чем у обычного грузовика. Грузовик также имеет продуманную конструкцию кабины, которая обеспечивает водителю обзор в 220 градусов.

Volta планирует выпускать четыре варианта Zero, грузоподъемностью от 7,5 до 19 тонн, и намеревается выйти к 2025 году на производственную мощность в 27 000 единиц в год. Volta выбрала завод в Штайре в Австрии, потому что намерена производить автомобили рядом с рынками, на которых они будут пользоваться широким спросом. Лондон и Париж были определены как два ключевых города для экспансии Volta в европейские мегаполисы. Volta надеется в конечном итоге расширить свою деятельность и наладить выпуск жлектрических грузовиков в Северной Америке и Азии.