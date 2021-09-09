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Электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км на одном заряде

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Четверг 09 сентября 2021 10:15
Электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км на одном заряде Фото: Volta Zero (voltatrucks.com)
Автор: Константин Широкун

Новый электрогрузовик Volta Zero предназначен для городских перевозок. Запас хода машины составляет 200 км, а производиться она будет на заводе Steyr Automotive в Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Volta.

Компания Volta Trucks, занимающаяся конструированием и производством электрических грузовиков, объявила, что нашла нового глобального партнера в лице заводе Steyr Automotive. Ее грузовик Volta Zero будет производиться на заводе Steyr Automotive в Штайре, Австрия.

Volta Zero позиционируется компанией, как первый в мире специально созданный полностью электрический 16-тонный автомобиль, предназначенный для доставки грузов по городу. Его электрическая трансмиссия обеспечивает рабочий диапазон от 150 до 200 км на одном заряде батареи, и в Volta считают, что к 2025 году ее машины сэкономят для планеты почти 1,2 миллиона тонн CO2.

Электрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км на одном зарядеИнтересной особенностью Volta Zero является то, что водитель сидит в центре кабины, как у Tesla Semi, и в гораздо более низком положении, чем у обычного грузовика. Грузовик также имеет продуманную конструкцию кабины, которая обеспечивает водителю обзор в 220 градусов.

Volta планирует выпускать четыре варианта Zero, грузоподъемностью от 7,5 до 19 тонн, и намеревается выйти к 2025 году на производственную мощность в 27 000 единиц в год. Volta выбрала завод в Штайре в Австрии, потому что намерена производить автомобили рядом с рынками, на которых они будут пользоваться широким спросом. Лондон и Париж были определены как два ключевых города для экспансии Volta в европейские мегаполисы. Volta надеется в конечном итоге расширить свою деятельность и наладить выпуск жлектрических грузовиков в Северной Америке и Азии.

Напомним, Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.

Также сообщалось, что концепт-каром Mercedes-Benz Vision AVTR можно управлять силой мысли. Концепт-кар использует интерфейсы мозг-компьютер (BCI), чтобы помочь водителям управлять некоторыми функциями транспортного средства.

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