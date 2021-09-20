Британский электрический байк WMC нацелился на скорость 400 км/ч

Британская компания White Motorcycle Concepts завершила первые испытания своего электрического мотоцикла WMC250EV, который разработан специально для установки мировых рекордов скорости. Мотоцикл с 800-вольтовой бортовой сетью оснащен электродвигателем мощностью 335 л.с.

По мнению создателей, электробайку под силу разогнаться до скорости 400 км/ч и даже больше. Удивительно, но WMC250EV имеет полный привод: на переднем и заднем колесах установлено по электромотору. Для достижения рекордного результата команда создателей выбрала концепцию дизайна V-Air со сверхнизким лобовым сопротивлением. Через корпус мотоцикла проходит большой воздуховод, пропускающий через себя воздух.

По оценкам команды, это снизит аэродинамическое сопротивление до 70 процентов по сравнению с обычным мотоциклом. Компания White Motorcycle Concepts планирует провести рекордные заезды в следующем году и сразу нацелится на рекорд скорости среди электробайков – 317 км/ч.

После серии успешных заездов планируется создание и дорожной версии для продажи. Анонсировано, что более подробная информация о товарных мотоциклах будет объявлена ​​в октябре.