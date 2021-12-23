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Эквадор объявил обязательную вакцинацию от коронавируса из-за "Омикрона"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Эквадора ввело в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Решение принято в связи с увеличением числа заразившихся и распространением штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Эквадора.

"В Эквадоре объявляется обязательная вакцинация от коронавируса", - говорится в заявлении ведомства.

Как пояснили в Минздраве, решение об обязательной вакцинации принято в связи с ростом случаев заражения коронавирусом и угрозой распространения новых штаммов, которые вызывают беспокойство, включая "Омикрон".

"Вакцинация не будет обязательной для тех, у которых есть медицинские противопоказания", - уточнили в министерстве.

По данным ведомства, по состоянию на 21 декабря от коронавируса в стране были полностью привиты 77,2% жителей старше 5 лет.

Напомним, в начале июня власти Эквадор объявили о 100-дневном плане вакцинации населения от коронавируса.

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ЭквадорОмикронКоронавирусВакцинация