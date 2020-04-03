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Экстренная медпомощь за сутки совершила 22 выезда к больным коронавирусом

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 11:43
Экстренная медпомощь за сутки совершила 22 выезда к больным коронавирусом
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Экстренная медицинская помощь госпитализировала 20 человек с признаками коронавирусной инфекции

Из-за коронавируса за прошедшие сутки экстренная медицинская помощь осуществила 22 выезда к коронавирусным больным, из которых 20 человек были госпитализированы в больницы. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, экстренная медицинская помощь в течение суток осуществила 22 выезда на вызовы коронавирусных больных, в результате чего 20 человек были госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции в медицинские учреждения.

Напомним, темпы распространения коронавируса в Украине растут с каждым днем. Общее количество инфицированных в стране людей на 3 апреля достигло 942 человек, а 23 случая закончились летально, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Также, специалисты ожидают пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

РБК-Украина писало, что 1 апреля Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества заболевших коронавирусом. В частности, введен запрет на нахождение в общественном месте без маски, а также перемещение с группой более двух человек.

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