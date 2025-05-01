Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжили арешт

Святошинський районний суд Києва продовжив колишньому судді Олексію Тандиру запобіжний захід. Він пробуде під вартою щонайменше до 29 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як повідомляється, до суду прибули всі сторони справи, а також свідок Станіслав Таранічєв - один з останніх, кого залишилося допитати.

Загалом прокурор заявив про щонайменше 32 свідків, один із них на сьогодні вважається безвісти зниклим, ще один на черзі допиту - проте його допит також під питанням.

Як заявив прокурор Михайло Доманіцький, основні ризики, які залишаються - це вплив Тандира на свідків та експертів, а також ризик переховування від суду. Підтримав його і представник потерпілої сторони адвокат Павло Теслюк.

Адвокати Олексія Тандира звинуватили суддю в тому, що його рішення щодо тримання під вартою є підіграванням обвинуваченню, оскільки більшість ризиків вони нібито неодноразово спростовували у своїх клопотаннях.

Крім того, як повідомив адвокат Олег Юрченко, у сторони захисту є інформація, що на свідків впливав не Тандир, а Державне бюро розслідувань. За його словами, починаючи з 14 березня у кількох свідків провели обшуки. Їхні свічення, як стверджує адвокат, не влаштовували сторону обвинувачення.

Попри доводи адвокатів суд продовжив тримання під вартою для обвинуваченого до 29 червня. Відповідно 27 травня піде третій рік, як Тандир перебуває в СІЗО. Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків, яка триває вже півтора року.