Експрезидента Філіппін заарештували за запитом МКС за вбивства під час "війни з наркотиками"

Після прибуття в головний аеропорт Маніли Дутерте отримав ордер на арешт за лінією Інтерполу і був узятий під варту.

"Війна з наркотиками" була візитною карткою передвиборчої кампанії Дутерте, яка привела мера і борця зі злочинністю, до влади у 2016 році. Він виконав обіцянки знищити тисячі наркоторговців.

79-річний Дутерте неодноразово захищав ці репресії. Він заперечує, що віддавав накази про вбивства підозрюваних у торгівлі наркотиками, і сказав, що віддав поліції вказівку стріляти тільки з метою самооборони.

Арешт послідував за багаторічними глузуваннями Дутерте над Міжнародним кримінальним судом відтоді, як у 2019 році він в односторонньому порядку вивів Філіппіни з установчого договору суду, коли суд розпочав розслідування звинувачень у систематичних позасудових стратах за його правління.

До минулого року Філіппіни відмовлялися співпрацювати з розслідуванням злочинів проти людяності, проведеним Міжнародним кримінальним судом, який заявляє, що має юрисдикцію розслідувати інциденти, поки країна є його членом.

Убивства в нетрях

За даними поліції, під час антинаркотичних операцій, які, за їхніми заявами, супроводжувалися перестрілками, було вбито 6200 підозрюваних. Однак активісти кажуть, що реальні втрати від репресій були набагато більшими: тисячі наркоманів із нетрів, багато з яких були занесені в офіційні "списки спостереження", були вбиті за загадкових обставин.

Поліція заперечує свою причетність до цих убивств і відкидає звинувачення правозахисних груп у систематичних стратах і приховуванні інформації.

Правозахисна організація Human Rights Watch назвала арешт "найважливішим кроком на шляху до притягнення до відповідальності на Філіппінах" і заявила, що влада повинна якомога швидше передати Дутерте Міжнародному кримінальному суду.