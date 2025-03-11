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Експрезидента Філіппін заарештували за запитом МКС за вбивства під час "війни з наркотиками"

Філіппіни, Вівторок 11 березня 2025 08:58
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Експрезидента Філіппін заарештували за запитом МКС за вбивства під час "війни з наркотиками" Фото: Родріго Дутерте під арешт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте заарештований за запитом Міжнародного кримінального суду. Це стало важливим кроком у розслідуванні тисяч позасудових страт під час кривавої "війни з наркотиками", яка стала відмінною рисою його президентства у 2016-2022 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після прибуття в головний аеропорт Маніли Дутерте отримав ордер на арешт за лінією Інтерполу і був узятий під варту.

"Війна з наркотиками" була візитною карткою передвиборчої кампанії Дутерте, яка привела мера і борця зі злочинністю, до влади у 2016 році. Він виконав обіцянки знищити тисячі наркоторговців.

79-річний Дутерте неодноразово захищав ці репресії. Він заперечує, що віддавав накази про вбивства підозрюваних у торгівлі наркотиками, і сказав, що віддав поліції вказівку стріляти тільки з метою самооборони.

Арешт послідував за багаторічними глузуваннями Дутерте над Міжнародним кримінальним судом відтоді, як у 2019 році він в односторонньому порядку вивів Філіппіни з установчого договору суду, коли суд розпочав розслідування звинувачень у систематичних позасудових стратах за його правління.

До минулого року Філіппіни відмовлялися співпрацювати з розслідуванням злочинів проти людяності, проведеним Міжнародним кримінальним судом, який заявляє, що має юрисдикцію розслідувати інциденти, поки країна є його членом.

Убивства в нетрях

За даними поліції, під час антинаркотичних операцій, які, за їхніми заявами, супроводжувалися перестрілками, було вбито 6200 підозрюваних. Однак активісти кажуть, що реальні втрати від репресій були набагато більшими: тисячі наркоманів із нетрів, багато з яких були занесені в офіційні "списки спостереження", були вбиті за загадкових обставин.

Поліція заперечує свою причетність до цих убивств і відкидає звинувачення правозахисних груп у систематичних стратах і приховуванні інформації.

Правозахисна організація Human Rights Watch назвала арешт "найважливішим кроком на шляху до притягнення до відповідальності на Філіппінах" і заявила, що влада повинна якомога швидше передати Дутерте Міжнародному кримінальному суду.

Дутерте 2017 року приїжджав із візитами до Володимира Путіна на Росію і до Дональда Трампа у США.

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