Экспресс-тест трижды не подтвердил COVID-19 у больного в Черниговской области

В Черниговской области у мужчины больного коронавирусом экспресс-тесты трижды показывали негативный результат. Об этом сообщил директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко, сообщает "UA: Чернигов".

По словам врача, житель Носовки заболел 25 марта, в Нежин он был госпитализирован 3 апреля.

"Провели тестирование. Тестирование отрицательное. Нам еще сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Также эти тесты были отрицательные. Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть воспаление двустороннее. Назначен ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести", - сообщил Костырко.

Лабораторное подтверждение наличия коронавируса у мужчины пришло 8 апреля.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине подтверждены 1892 случая коронавируса, из них 57 - летальных, 45 пациентов - выздоровели. За последние сутки выявлено 224 случая заболевания. В Черниговской области было зафиксировано 9 случаев COVID-19.

Также сообщалось, что 9 апреля шесть новых случаев заболевания подтвердили в Днепропетровской области. В целом по области 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.