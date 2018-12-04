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Экспресс "Киев-Борисполь" курсирует в штатном режиме

Новости » Общество    04.12.2018 - 18:42
Экспресс "Киев-Борисполь" курсирует в штатном режиме
Фото: экспресс Киев-Борисполь (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Изменения в расписании учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток на маршруте "Киев-Борисполь"

Экспресс "Киев- аэропорт "Борисполь" курсирует в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В УЗ рассказали, что за эти сутки зафиксирован один случай отклонения от графика экспресса. Кроме того, после изучения пассажиропотока "Укрзализныця" корректирует график движения скоростного экспресса.

В "Укрзализныци" объяснили, что изменения в расписании курсирования учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток на маршруте "Киев-Борисполь". В частности, сокращение коснулось рейсов в ночные часы.

Так, с 00:00 часов этого периода на маршруте будет курсировать 27 пар поездов. В случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, "Укрзализныця" и в дальнейшем будет корректировать количество пар поездов, как в сторону их уменьшения, так и в сторону увеличения.

Сообщается, что экспрессом уже воспользовались более 6 тыс. пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" начала отменять экспресс "Киев-Борисполь" на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом. 

1 декабря скоростной экспресс сломался на пути из Киева к аэропорту. Также сегодня поезд Киев-аэропорт "Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

 

Бориспольский экспресс сломался на пути из Киева в аэропорт "Укрзализныця" начала отменять экспрессы "Киев-Борисполь"
Новости Украины КиевпоездБорисполь
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