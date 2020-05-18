ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экспорт и инвестиции: в МИД рассказали о планах по преодолению экономических последствий COVID-19

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 06:40
Экспорт и инвестиции: в МИД рассказали о планах по преодолению экономических последствий COVID-19
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

МИД будет оказывать помощь отечественным экспортерам

Министерство иностранных дел для преодоления экономических последствий коронавируса будет помогать украинским экспортерам выходить на новые рынки, а также намерено искать новых инвесторов.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, говоря об инициативах его ведомства по преодолению экономических последствий коронавируса, Кулеба назвал два направления: экспорт и инвестиции. В частности, МИД будет оказывать помощь отечественным экспортерам как в выходе на новые рынки, так и в расширении на действующих.

"Удерживать позиции, чтобы они зарабатывали там деньги и возвращали их в Украину в виде инвестиций в собственное производство, налогов и зарплат", - отметил он.

Второе направление - поиск инвесторов, готовых играть в условиях повышенного риска - пандемии - и инвестировать. В этом контексте Кулеба рассказал о новом тренде по переносу производств ближе к рынкам сбыта, что, по его словам, также является инвестицией.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, по состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировано почти полмиллиона безработных и каждую неделю их количество растет.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявлял, что на конец 2020 года уровень безработицы в Украине будет превышать 9%, что выше прошлогоднего показателя (8,2%).

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины МИД УкраиныинвестицииэкспортДмитрий КулебаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь