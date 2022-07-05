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Экспорт энергоресурсов в ЕС может стать основой послевоенного восстановления Украины, - Тимченко

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Вторник 05 июля 2022 15:52
Экспорт энергоресурсов в ЕС может стать основой послевоенного восстановления Украины, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Экспорт украинских энергоресурсов в Европу позволит привлекать дополнительные средства, а также может стать одним из фундаментов послевоенного восстановления страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

"Мы имеем огромный потенциал развития "зеленой" генерации и водорода, атомной энергии, добычи газа. Украина должна стать экспортером энергоресурсов в ЕС. Это один из фундаментов послевоенного восстановления страны. Мы уже экспортируем электроэнергию. Я уверен, что за два года Украина начнет экспорт газа, учитывая существенное падение потребления. Для этого должны быть созданы условия, которые обеспечат инвестиции", - сказал он.

Тимченко отметил, что сейчас доступная мощность на экспорт электроэнергии составляет 100 МВт и европейцы должны быть заинтересованы в увеличении экспорта.

"У нас упало потребление, есть профицит мощности, а Европе нужна электроэнергия. В Украине электроэнергия стоит €75 за МВт-ч, а в Венгрии - более €200 за МВт-ч", - добавил он.

Тимченко также подчеркнул, что эта разница в цене идет на пользу государству.

"Для примера: на первом аукционе по экспорту в Румынию, 86% ценового спреда ушло на оплату пересечения, то есть государственной компании "Укрэнерго". Такая высокая плата за пересечение - это следствие конкуренции", - отметил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после увеличения пропускной способности на экспорт электроэнергии в Европу до 2,5 ГВт Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

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