Експорт електроенергії варто використати для виплати боргів "зеленим" інвесторам", - експерт

"Сонячні електростанції саме влітку генерують найбільші обсяги електроенергії, тож це дає певну надію в покритті попиту та забезпеченню експорту наступні місяці. Крім того, для них експорт - це ще й можливість покращити фінансовий стан", - сказав Прокіп.

Він зазначив, що торік парламент прийняв законодавчі зміни, які передбачали спрямування 45% доходу від продажу доступу до міждержавного перетину на аукціонах на покриття боргів перед виробниками з ВДЕ та "Енергоатомом".

Ще 45%, за його словами, йшли на покриття боргів "Укренерго" на балансуючому ринку. При цьому решту 10% спрямовували в розвиток міждержавного перетину.

Прокіп уточнив, що ця норма діяла до 2023 року.

"Проблема боргів за відновлювану електроенергію тягнеться ще з 2020 року, а з початком повномасштабної війни ситуація, природно, лише погіршилась", - додав експерт.

Він підкреслив, що експорт електроенергії має неабияке значення для економіки, але скільки він може здійснюватися - невідомо.

"Втрачати час не можна: держава повинна прийняти якнайшвидше рішення для нарощення обсягів експорту та находження коштів від нього", - підсумував Прокіп.

Нагадаємо, експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" складає 15,3 млрд грн. При цьому рівень недоплати Гарпоку підприємствам "зеленої" енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року - понад 35%.