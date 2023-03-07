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Експорт електроенергії в ЕС допоможе Україні підготуватися до наступного опалювального сезону, - нардеп

Фото: Інна Совсун (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Експорт електроенергії гарантуватиме додаткові кошти для енергетичного сектору і допоможе Україні підготуватися до наступного опалювального сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Інну Совсун.

"Я впевнена, що якщо рішення про відкриття експорту буде прийнято, то воно буде прийнято тільки тоді, коли у нас буде надлишок електроенергії. Немає сумнівів, що ніхто не буде відкривати експорт, якщо не вистачатиме на власні потреби. Це рішення не приймають поки про всяк випадок, зважаючи на підвищення споживання через похолодання. Як тільки у нас буде знижуватись споживання, то логічно буде відкрити експорт, тому що це «живі» гроші для економіки", - вказала нардеп.

За її словами, Україні вкрай потрібні додаткові кошти, які може забезпечити експорт.

"Додаткові гроші від нього для нашої енергосистеми точно зайвими не будуть. Тим паче, ми маємо відновлювати нашу енергоінфраструктуру", - вказує вона.

Нагадаємо, дефіцит потужності в українській енергосистемі відсутній вже 24 добу. В деякі години навіть відбуваються диспетчерські обмеження генерації з відновлюваних джерел.

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