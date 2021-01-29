Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, которая принимала первых больных COVID-19

Фото: эксперты (freepik)

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование происхождения коронавируса, сегодня посетила больницу в Ухане. Там лечили первых пациентов больных COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, представители ВОЗ отправились в госпиталь китайской и западной медицины провинции Хубэй после встречи с китайскими учеными.

По словам одного из членов команды Петера Дашака, этот визит в больницу является очень важным для расследования.

"Мы в госпитале, в котором лечили первых пациентов с COVID-19, встречаемся с теми врачами и персоналом, которые занимались этим, открыто говорим о деталях их работы", - сказал он.

Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявленных антител к COVID-19.

Накануне эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что они планируют посетить рынки, больницы и вирусологическую лабораторию.