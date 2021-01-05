Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для исследования происхождения коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отправятся в Китай для выяснения происхождения коронавируса. Визит будет осуществлен на фоне разговоров о возможном сокрытии, заговоре или обмане со стороны Китай относительно происхождения COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Ранее Пекин отложил доступ независимых экспертов в Китай, чтобы расследовать причины пандемии. В Пекине выступали против проведения такого расследования.

В ВОЗ отметили, что сейчас Китай разрешил приезд экспертов организации. В ближайшее время группа экспертов ВОЗ из 10 человек должна прибыть в Китай на 5-6 недель. Две недели они проведут на карантине.

При этом китайские власти отказались подтвердить точные даты и детали визита.

Отметим, вчера заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", - приводит его слова Daily Mail.

В США отмечают, что утечка могла произойти из-за ЧП. Однако никаких доказательств этого не было представлено. При этом Китай такие обвинения опровергал ранее.

Напомним, ранее в США обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ уже направлял группу экспертов в Китай для изучения причин возникновения COVID-19.